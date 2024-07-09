'Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу': Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Фото

В Украине продолжаются спасательные операции после российской ракетной атаки 9 июля, в части мест попадания работы не прекращались всю ночь. Сейчас известно о 38 погибших, среди них четверо детей.

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Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. Он отметил, что количество пострадавших составляет 190 человек. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек – в Днепре.

Глава государства отметил, что всех пациентов детской больницы "Охматдет" в столице, куда накануне попала российская ракета, перевели в другие медучреждения. В общей сложности к спасательным работам привлечены почти 400 спасателей.

"Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим, а также мировых лидеров, которые готовят новые совместные шаги в защиту жизни от российского террора.

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