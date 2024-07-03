'Будут важные переговоры': Зеленский рассказал о планах Украины на июль. Видео

В июле высшее руководство Украины ожидает "важные переговоры" со странами, оказывающими нашим Вооруженным силам военную помощь. Прежде всего, речь идет об усилении противовоздушной обороны страны.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам по итогам дня. Он добавил, что среди других важных переговоров будут новые соглашения о безопасности, в этом вопросе уже есть прогресс.

"Провел сегодня несколько совещаний по нашей коммуникации с партнерами – по планам на этот июль. Будут важные переговоры. Уже активно говорим с партнерами на всех уровнях. Готовимся к саммиту НАТО в Вашингтоне, в частности, с точки зрения Patriot для Украины", – отметил украинский лидер. .

В настоящее время в Днепре продолжаются спасательные работы после очередного российского ракетного удара. По словам президента, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, более пятидесяти человек пострадали. Зеленский напомнил, что ракетные удары были и по другим регионам страны.

"Все это можем остановить только одним – только большим количеством систем ПВО, только более дальнобойными ударами по местам базирования российских террористов, по их авиабазам. Обо всем этом активно говорим с партнерами – на всех уровнях", – подчеркнул президент.

Также Зеленский говорил с главкомом Сырским по поводу фронтовой ситуации, и с министром обороны Умеровым "по его контактам в Америке, относительно новых пакетов для Украины".

Отдельно глава государства рассказал о "новых решениях для украинцев". Речь идет о правительственных программах, которые помогут людям при дефиците электричества, а также в стабилизации мобильной связи.

"Сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию - создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс. В ближайшее время чиновники представят всю конкретику", – отметил президент.

И уже традиционно Зеленский поблагодарит всех, кто нам помогает, и кто бьется и работает ради Украины и украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский выступил против идеи ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США. Глава государства считает, что это будет несправедливо в отношении уже находящихся на фронте бойцов и в целом неэтично для всех.

Он также считает, что нынешняя ситуация на поле боя в Украине не является тупиком. Ее можно решить, но вопрос – в вооружении.

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