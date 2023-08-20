Был чутким и порядочным: еще одной жертвой удара РФ в Чернигове стал отец четырех детей

В результате российской ракетной атаки по Драмтеутру в Чернигове 19 августа погиб многодетный отец. Еще одной жертвой военного преступления государства-террориста стал мужчина по имени Владимир.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила коллега Владимира из БФ "Право на защиту" Елена Приходько. По ее словам, у погибшего было четверо детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сильная боль… Не хочется верить, что сегодня мы потеряли Владимира. Чуткий, порядочный, умный, молодой, вдохновенный коллега, семьянин, любящий отец четырех детей. Большая потеря, слова потерялись. Проклятая ракета, выставки... война", – написала Приходько.

Она добавила, что еще одна работница БФ по имени Наталья жива, но также пострадала. Женщина попросила неравнодушных о помощи.

"Как это принять пока не знаю, очень тяжело. Кроме собственного вклада, наша команда Благотворительного фонда "Право на защиту" открывает два сбора для семей. 1. Для поддержки семьи Владимира (монитор офиса) в Чернигове, погиб): МоноБанка https://send.monobank.ua/jar/AGXpw2vwRZ Номер карты МоноБанки 53754112081862912.Для поддержки Наталии (логист офиса в Чернигове, пострадала): МоноБанка https://send.monobank.ua/jar/AYEELfjWR5. Номер карты МоноБанки 5375411208191135", – призвала Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российского ракетного удара по центру Чернигова 19 августа погиб студент Национального университета "Черниговская политехника". Жертвой военного преступления РФ стал Назар Ющенко.

Российский удар 19 августа убил также преподавательницу Национального университета "Черниговская политехника". Жертвой военного преступления РФ стала Кормильцина Светлана Юрьевна.

Кроме того, одной из погибших оказалась сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна.

Как писал OBOZREVATEL, российские террористы ударили по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". В результате обстрела семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 144 человека, среди них по меньшей мере 15 несовершеннолетних.

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