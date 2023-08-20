Всегда был готов помочь, единственный ребенок в семье: в Чернигове РФ убила ракетой студента

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова 19 августа погиб студент Национального университета "Черниговская политехника". Жертвой военного преступления РФ стал Назар Ющенко.

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Трагедию подтвердили представители учебного заведения в Facebook. Назар Ющенко был студентом Учебно-научного института механической инженерии, технологий и транспорта НУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в результате ракетной атаки на город Чернигов погиб выпускник нашего колледжа Назар Ющенко (группа АТ-1605, выпуск 2020 года). Искренне сочувствуем родным и близким и разделяем боль потери. Вечная память", - отметили в колледже.

Кроме того, пользовательница соцсети Анна Романова отметила, что парень был единственным ребенком в семье.

"Погиб студент Учебно-научного института механической инженерии, технологий и транспорта НУ "Черниговская политехника", группа МАТ-221 Ющенко Назар Игоревич. Имел успехи в учебе, в семье был единственным ребенком…P.S. Я помню Назара – всегда улыбчивый, активный, рад помочь... Царство Небесное. Вечная память. Глубокие соболезнования всем родным и близким", – написала она.

Как известно, российский удар 19 августа убил также преподавательницу Национального университета "Черниговская политехника". Жертвой военного преступления РФ стала Кормильцина Светлана Юрьевна.

Кроме того, одной из погибших оказалась сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы ударили по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". В результате обстрела семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 144 человека, среди них по меньшей мере 15 несовершеннолетних.

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