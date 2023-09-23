'Был настоящим патриотом и мужественным воином': в боях за Украину погиб работник РВА из Харьковской области. Фото

На войне за свободу и независимость Украины погиб воин из Харьковщины Ярослав Бособрод. Защитник являлся работником районной государственной администрации в Краснограде.

Он отправился защищать родной край еще в первые дни полномасштабного вторжения России. Трагическое известие о гибели военного сообщили на Facebook-странице Красноградской районной военной администрации.

В администрации говорят, что Ярослав был надежным другом и бесстрашным и мужественным воином, настоящим патриотом своего государства. Защитник имел несокрушимый и крепкий дух и был человеком слова.

"Война продолжает приносить горе и боль в наши семьи и общины. Мы со скорбью приняли известие о гибели работника районной военной администрации. Ярослав Владимирович с честью выполнил важную миссию защиты независимости Украины, до последнего дыхания остался верен присяге, государству и украинскому народу.

Видео дня

Разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас", – говорится в сообщении.

Напомним, что на южном фронте погиб молодой защитник Иван Удодик из Ровенской области. Он стал на оборону родной страны с первых дней войны, был боевым медиком разведывательной роты одной из бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину оборвалась жизнь 33-летнего военного со Стриевки Збаражской общины на Тернопольщине Юрия Гринивецкого. Боец выполнял боевое задание в районе назначенного пункта Куpaxово на Донетчине, когда получил ранение, несовместимое с жизнью.

Также на фронте в Запорожской области принял свое последнее сражение с оккупантами 28-летний солдат из Ивано-Франковской области Иван Бундзяк. Во время выполнения боевой задачи 18 сентября боец попал под минометный обстрел врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!