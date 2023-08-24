Был настоящим защитником своего народа: в Хмельницкой области попрощались с боевым медиком

В четверг, 24 августа, в Красилове на Хмельнитчине простились с 37-летним солдатом, боевым медиком Николаем Ковалишеным. Жизнь Героя оборвалась 13 августа в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

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Фото с траурной церемонии опубликовали в Facebook Красиловского городского совета. Там отметили, что заупокойную молитву провели в Свято-Троицком храме ПЦУ. Проститься с Героем пришли его родные, друзья, побратимы и жители громады.

"Сегодня Красиловская громада прощалась с настоящим Защитником своей страны, который верил в ее людей и Победу", – прокомментировали потерю в горсовете.

"Николая знали все жители Митинецкого старостинского округа. Знали и уважали жители всех окрестных старостинских округов. Он в любое время года и суток, в выходной или праздничный день, всегда помогал там, где нужна была помощь. И за это его не только уважали, но и любили, как Человека с большой буквы. И в эти печальные дни за ним плачут не в одном доме нашей громады", – отметила мэр Красилова Нила Островская.

"Мы никогда не простим московитам ни одной нашей потери. Мы никогда не забудем подвиг Героев, благодаря которым Украина есть. Мы и дальше будем едины в стремлении Победы, и будем делать все от нас зависящее, чтобы помогать войску. Вечная память Герою Николаю Ковалишену!" – добавила она.

В горсовете выразили соболезнование семье бойца – у него остались мама, папа и брат. Похоронили военнослужащего на кладбище в его родном селе.

Напомним, также в Черновцах попрощались с защитником Ярославом Боштаном, служившим в 132-м отдельном разведывательном батальоне Десантно-штурмовых войск ВСУ (в/ч А2298). У солдата Ярослава Боштана осталась семья: жена Анастасия и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– в боях за независимость Украины погиб военнослужащий из села Угринов Городищенского общества на Волыни Богдан Гаврилюк. Жизнь Героя оборвалась 17 августа в населенном пункте Дружковка Донецкой области.

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