"Был одним из тех, на кого можно было положиться": в Черновцах простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

На войне против российских захватчиков погиб защитник Украины Ярослав Боштан. Воин служил в 132-м отдельном разведывательном батальоне Десантно-штурмовых войск ВСУ (в/ч А2298).

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Похороны Героя состоялись 23 августа в Черновцах на Садгорском кладбище. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба областной военной администрации.

У солдата Ярослава Боштана осталась семья: жена Анастасия и двое детей. Побратим воина Максим Сергеев на своей странице в Facebook поделился воспоминаниями о Герое:

"Ты был одним из тех, на кого можно было уверенно положиться при постановлении задачи и знать, что ты сделаешь все для ее выполнения".

Военнослужащий признался, что теперь он не знает, как ему общаться с женой погибшего защитника, "потому что душат рыдания".

"Мы знали, что ты ходил по морям, но в учебном центре тебя до сих пор помнят как Альпиниста, что говорит о том, каким разным был наш Ярослав Боштан", – написал Сергеев.

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за независимость Украины погиб военнослужащий из села Угринов на Волыни Богдан Гаврилюк. Жизнь Героя оборвалась 17 августа в населенном пункте Дружковка Донецкой области.

– 19 августа в боях за Бахмут погиб житель Ивано-Франковска Остап Бринский. У него остались молодая жена и маленькая дочь Соломия.

– 21 августа на фронте пал воин-десантник Тарас Онищук из Изяслава Хмельницкой области. Его жизнь оборвалась при отражении вражеского штурма на Донетчине.

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