'Был невероятным человеком': в боях за Украину погиб учитель из Одесщины, ушедший на фронт добровольцем. Фото

В боях против российских окупантов погиб 56-летний учитель из Одесской области Владимир Калмык. Он ушел на фронт добровольцем с первого дня полномасштабного вторжения.

О потере сообщили в областном департаменте образования и на городском сайте "Беляевка City". Герой воевал в составе 28 отдельной механизированной бригады и 17 сентября попал под артобстрел врага во время наступления наших войск на Херсонском направлении.

В родном городе о Калмыке вспоминают с теплотой. Говорят, что он был хорошим искренним другом, заботливым мужем, отцом, дедушкой, настоящим патриотом и талантливым учителем. Преподавал физическое воспитание в Беляевских лицеях №1 и №2.

"Был невероятным Человеком с большой буквы", – говорят коллеги.

Видео дня

Еще в начале учебного года он записал видеообращение-поздравление для своих коллег, в котором больше всего желал мира для украинских детей и свято верил в Победу.

"Должен бы радоваться внукам, быть опорой любимой жене, сеять доброе, умное и вечное в сердцах юных питомцев. Однако навечно пополнил Небесное войско, отдав жизнь за то, во что свято верил", – с грустью констатировали коллеги погибшего.

Калмык был награжден отличием Президента "За оборону Украины" посмертно. В последний путь Героя провели 21 сентября. Его похоронили на городской Аллее Славы.

Напомним, также на фронте оборвалась жизнь украинского марафонца и тренера Игоря Осьмака. Он воспитывал известных в нашей стране бегунов на длинные дистанции, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ, чтобы освобождать оккупированные Россией земли и не покидать войну сыну. Гибель наставника на фронте в июне 2023-го стала тяжелым ударом для его звездной воспитаницы, победительницы марафонов в Осаке и рекордсменки Украины Татьяны Гамеры.

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