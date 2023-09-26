Впереди была целая жизнь: в боях за Украину погиб молодой воин с Хмельнитчины. Фото

Старший солдат Анатолий Коломийчук погиб на фронте в боях за Украину. Воину навеки осталось 24 года, он был родом из Хмельницкой области.

О трагедии сообщил Виньковецкий поселковый совет. Анатолий пал 23 сентября в Донецкой области, выполняя боевое задание.

Герой жил в селе Осламов на Хмельнитчине. В Вооруженных силах Украины служил старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика.

"Разделяем с родными боль потери. Не простим врагу ни одной потерянной души", – говорится в сообщении поселкового совета.

О дате и месте захоронения военного будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях на Донетчине погиб 21-летний боец Нацгвардии Константин Ковтун из Нежина. Воин командовал разведвзводом, был сыном главы местной райадминистрации.

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– В Константиновке на Донетчине погиб 25-летний Руслан Бойко с Хмельнитчины. Он воевал за Украину с начала вторжения в составе теробороны, а затем присоединился к зенитному ракетному взводу.

– На фронте погиб Михаил Семенюк из Черкасс. Воину было 42 года. Он вступил в ряды ВСУ в сентябре 2022 года.

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