Вернулся на щите: в боях за Украину погиб 42-летний защитник из Черкасс. Фото

На войне против российских оккупантов погиб украинский воин Михаил Семенюк, который присоединился к Вооруженным силам в сентябре 2022-го. Ему было 42 года.

О том, что наш защитник вернулся с фронта на щите, сообщил в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Семенюк был жителем этого города. "Еще одна тяжелая потеря", – написал чиновник.

Михаил Васильевич Семенюк учился в школе №27, окончил ПТУ №15, имел профессию каменщика и облицовщика-плиточника.

Служил воин заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором в одном из механизированных батальонов ВСУ.

Жизнь Героя оборвалась, когда он выполнял боевое задание. Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью. Участок фронта, где это произошло, мэр не указал.

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"Вечная слава Герою-защитнику. Мы все в долгу перед Михаилом Семенюком и всеми украинскими воинами, борющимися за нашу свободу и независимость", – написал Бондаренко и высказал соболезнования семье и близким военнослужащего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Мелитопольском направлении погиб житель поселка Ширяево Одесской области Максим Бобейко. Он воевал в составе десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

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