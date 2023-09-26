Ему навсегда будет 25: в боях в Донецкой области погиб военный с Хмельнитчины. Фото

В боях за территориальную целостность и независимость Украины погиб воин из Хмельницкой области Руслан Бойко. Мужчина, 1998 года рождения, получил смертельное ранение в городе Константиновка Донецкой области.

С первых дней полномасштабной войны Руслан Бойко встал на защиту Украины от российских оккупантов. Об этом сообщает Старосинявский сельский совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2020 году Руслан Бойко прошел срочную военную службу в Вооруженных силах Украины. После армии проживал с родителями.

В марте 2022 года он служил в местной территориальной обороне в поселке Старая Синява при 10-м отделе Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. С 20 июня 2022 года был призван на военную службу по мобилизации.

Воин защищал нашу страну от агрессора в Донецкой области. На фронте был солдатом, оператором-планшетистом отделения управления зенитного ракетного взвода 1-го десантно-штурмового батальона воинской части.

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"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, отдал свою жизнь за Родину солдат Руслан Бойко 22 сентября 2023 года в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области", – сообщили в сельсовете.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб украинский воин Михаил Семенюк, который присоединился к Вооруженным силам в сентябре 2022-го. Ему было 42 года.

Ранее сообщалось, что 17 сентября на войне с российскими захватчиками погиб 32-летний Руслан Данильчук из села Опрышки Полтавской области. Украинец был мобилизован еще в первые дни полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Мелитопольском направлении погиб житель поселка Ширяево Одесской области Максим Бобейко. Он воевал в составе десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

– Возле населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области погиб 28-летний солдат Иван Бундзяк. Герой был родом из села Глушков Ивано-Франковской области.

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