Защищал нашу свободу и независимость: под Купянском погиб главный сержант Интигам Гаджиев из Умани. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб военный из Умани Гаджиев Интигам Сабир Оглы. Защитника не стало 19 сентября 2023 года.

Трагическое известие сообщила городской голова города Умань Ирина Плетнева. Как отмечается, воин погиб в результате вражеского ракетного обстрела населенного пункта Купянск Харьковской области.

Защитник был главным сержантом 1 механизированного взвода 5 механизированной роты механизированного батальона.

"Погиб наш воин-защитник Украины Гаджиев Интигам Сабир Оглы. Главный сержант 1 механизированного взвода 5 механизированной роты механизированного батальона погиб 19 сентября 2023 года в результате вражеского ракетного обстрела населенного пункта Купянск, Купянского района, Харьковской области", – говорится в сообщении.

Похороны военного со всеми почестями пройдут 27 сентября в Умани.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Константиновке Донецкой области погиб 25-летний воин Руслан Бойко из Хмельницкой области. Мужчина защищал Украину с первых дней полномасштабной войны – сначала как теробороновец, затем присоединился к зенитному ракетному взводу.

Также на фронте погиб Михаил Семенюк из Черкасс. Воину было 42 года. Он вступил в ряды ВСУ в сентябре 2022 года.

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