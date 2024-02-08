Был первоклассным специалистом и подготовил много кадров: на боевом задании погиб пилот Владислав Рыков

На войне против российских оккупантов погиб украинский пилот Владислав Рыков. Трагедия произошла 7 февраля 2024 года.

У Героя остались жена и маленькая дочь. Об этом сообщил в Instagram пилот Ростислав Лазаренко, коллега погибшего.

На Instagram-странице varta.project поделились трогательной аудиозаписью с Рыковым, на которой воин говорил, что защищает не только своих родных, но и весь народ Украины.

Лазаренко рассказал, что у Рыкова было 385 боевых вылетов и он был лучшим летчиком и командиром, которого он знал.

"Мне вчера вырвали сердце... Во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель – Владислав Рыков...

Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", – рассказал пилот.

Он отметил, что Рыкова мало кто знал, но о таких людях нужно помнить, ведь он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину.

Как писал OBOZ.UA:

– На фронте погиб житель села Подпечеры Ивано-Франковской области, воин 111-й бригады теробороны Роман Сиворак. Перед тем как родные потеряли с ним связь, мужчина успел позвонить по телефону сыну.

– 27 января 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб житель Киевщины, младший сержант Роман Безуглый. С 2015 по 2016 год он защищал страну в АТО, а после начала полномасштабной войны снова пошел на фронт.

– Жизнь за Украину также отдал 21-летний воин Олег Петренко из Броваров Киевской области. Он служил в одном из батальонов спецназначения Национальной гвардии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!