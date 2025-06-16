'Был пьян': пленный оккупант признался, что не помнит, как подписал контракт с армией Путина. Видео

Очередной пленный оккупант на допросе украинской стороне признался, что подписал контракт с армией диктатора Владимира Путина в состоянии алкогольного опьянения. Наши защитники взяли в плен Максима Левина в январе 2025 года вблизи Щербиновки Донецкой области.

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Об этом сообщает проект "Хочу найти". На данный момент военный вернулся домой в рамках недавнего обмена.

Максим не помнит, как подписывал контракт, поскольку на тот момент он был пьян. Вместе с другом они выпили и решили пойти убивать украинцев.

"Приехал из Москвы, сидел выпивал, друг говорит давай контракт подпишем. Я сказал, что не хочу. А он говорит, ты что не мужик. Ну я и подписал", – объяснил оккупант.

Правда, его друг не подписал документ и не отправился на службу. Позже в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек прошел комиссию и поехал в военкомат. Далее его повезли на обучение.

"У нас телефоны забирали, карточки забирали, учили нас ползать, стрелять", – рассказал Максим.

После обучения оккупанту дали мотоцикл, на котором он поехал на задание.

"Мы ехали, ехали. Дома начались, я посмотрел вверх и там много птичек было (дронов. – Ред.). Нас начали взрывать эти птички, половина наших погибла. Из мотоциклистов я один остался жив", – отметил оккупант.

Он рассказал, что мотоциклист с позывным "Веселый" погиб от украинского беспилотника прямо у него на глазах. После того как транспорт Максима тоже взорвали, он ездил на позиции на самокате. Впоследствии военного РФ взяли в плен бойцы "Азова".

"Ребята хорошие, дали нам поесть. Мы ели колбасу, конфеты и сыр", – рассказал пленный.

По его словам, российские командиры рассказывали ужасы о плене, чтобы запугать, но там накормили, напоили, давали сигареты и оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее очередной пленный Владимир Сайков во время допроса признался, что на фронт он попал не по собственной воле, а из-за банального мошенничества. Адвокат предложил "вариант решения": подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы избежать тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, российский военный, который хотел сдаться в плен ВСУ и на которого его "побратимы" сбросили взрывчатку с дрона, когда он полз к позициям украинских воинов, не погиб. Раненого оккупанта нашли защитники, которые вывезли его в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас россиянин находится в плену.

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