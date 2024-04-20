Был в миллиметре от смерти: врачи спасли защитника Украины, в сердце которого застрял обломок боеприпаса. Фото

Во Львове кардиохирурги Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова спасли жизнь украинскому защитнику, который получил тяжелую травму на поле боя. Врачи извлекли из груди военного обломок вражеского боеприпаса размером 1,5 сантиметра.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова на своей странице в Facebook. 42-летнего защитника зовут Роман Клиза, мужчина родом из Волыни.

До войны он работал водителем за границей, но в начале полномасштабного вторжения он принял решение присоединиться к Вооруженным Силам Украины, служил аэроразведчиком. В декабре прошлого года Роман получил серьезное ранение.

"Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню", – вспоминает о том дне Роман. Тогда один из его собратьев погиб на месте, а самого Романа доставили в госпиталь.

Он пришел в себя уже в больнице Днепра, где провел в коме девять дней. Медицинский персонал этой больницы сделал все возможное, чтобы спасти его жизнь. Из-за тяжелой минно-взрывной травмы воин получил повреждение в правой части мозга. Но еще более критической была ситуация с обломком снаряда, который застрял в груди мужчины опасно близко к аорте – основной артерии кровеносной системы – и трахее. Этот металлический фрагмент мог в любой момент повредить аорту, что привело бы к мгновенной смерти.

Как только здоровье Романа стабилизировалось, его сначала перевезли в больницу в Киеве, а затем во Львов, где он попал в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона. Во Львове медицинская команда провела подробное обследование и разработала план оперативного вмешательства. В сложной операции участвовал не только врачебный коллектив львовской больницы, но и кардиохирург Виталий Кравченко из Института Амосова, заведующий отделением хирургии аорты.

"Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, застрявший в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает", – рассказывает Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

Роману потребуется длительная реабилитация, а также нейрохирургическая операция для восстановления дефекта черепа. Сейчас нейрохирурги изготавливают индивидуальные титановые 3D пластины, которые скоро будут установлены. Роман прежде всего хочет выздороветь, чтобы встретить победу стоя на ногах, и после этого построить собственный дом.

Ранее сообщалось, что украинские хирурги провели уникальную операцию раненому военнослужащему. Они достали из тела воина гранату ВОГ, что не разорвалась. Операцию медики осуществляли в присутствии двух саперов – из-за риска детонации гранаты.

Напомним, ранее стала известна поразительная история героизма, доблести и верности клятве Гиппократа. Под звуки взрывов в бункере врач провел операцию на открытом мозгу защитнику Мариуполя.