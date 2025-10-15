Был виден дым: дроны повторно атаковали НПЗ 'Башнефть' в Башкортостане. Видео

В российском Башкортостане снова зафиксирована атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод компании "Башнефть". Инцидент произошел в Уфе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Так, в ночь на 15 октября беспилотники атаковали "Башнефть-УНПЗ" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в регионе.

Местные жители сняли пролеты дронов в небе над городом и столб густого черного дыма, который поднимался над промышленной зоной.

Российское издание Astra со ссылкой на очевидцев сообщает, что удары могли быть нанесены по промышленной зоне в Уфе, где также расположен другой нефтеперерабатывающий комплекс — "Уфаоргсинтез".

По словам местных жителей, дым был виден из района Бирского тракта — дороги, проходящей рядом с промышленными предприятиями. Также сообщается о временных перебоях с мобильным интернетом в городе.

Кроме того, в связи с атакой в Уфе временно закрывали аэропорт, что свидетельствует о масштабности инцидента.

Примечательно, что город Уфа расположен примерно в 1 400 километрах от Украины, что в очередной раз демонстрирует способность беспилотников наносить удары по стратегическим объектам глубоко на территории России.

Напомним, днем 11 октября в республике Башкортостан дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ". Вражеский объект поразили дроны Службы безопасности Украины.

Источники в Службе безопасности отметили, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. Также известно, что этот регион занимает не последнюю роль в обеспечении российской оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. С начала августа Украина совершила не менее 28 атак на российские НПЗ.

