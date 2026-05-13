Был завербован в 'операторы БПЛА', а бросили в штурмовики: в ISW рассказали о ликвидации в Украине российского студента

Стало известно о первом ликвидированном в Украине российском студенте, которого завербовали для участия в войне в ряды российских войск беспилотных систем. Российские власти обещали, что такие новобранцы не окажутся в штурмовых подразделениях, но в случае с ликвидированным Валерием Авериным из Бурятии это обещание было нарушено.

Смерть настигла новоиспеченного оккупанта через две недели после завершения обучения на украинской Луганщине. На сообщение о ликвидации Аверина обратили внимание в Институте изучения войны (ISW).

Впервые подтверждена ликвидация российского студента, подписавшего "особый" контракт

Журналисты Русской службы ВВС нашли в открытых источниках сообщение о ликвидации в Украине студента из РФ, подписавшего контакт "для операторов БпЛА". Это первый подтвержденный случай после того, как российские власти развернули в учебных заведениях по всей России агрессивную "рекрутинговую кампанию".

Речь идет о 23-летнем Валерии Аверине, который учился на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий.

Он, как следует из сообщения в официальной группе Кяхтинского района Бурятии в российской сети "Вконтакте" и из публикации ВВС, подписал контракт 3 января этого года, 24 марта завершил обучение на оператора дронов, а уже 6 апреля, через две недели после обучения, был ликвидирован на Луганщине.

Приемная мать ликвидированного захватчика Оксана Аверина рассказала журналистам, что в последний раз говорила с Валерием 2 апреля, за несколько дней до его ликвидации. Тогда он сказал ей, что "едет туда, где нет связи".

По версии российских командиров, студент погиб в результате минометного обстрела.

"Ребенок три месяца учился на БПЛА, а мы его в штурм, в мясорубку самого, того, кто в армии не служил", — сказала приемная мать оккупанта.

Она в разговоре с журналистами рассказала, что раньше в армию Валерия не брали, потому что он "психически неуравновешенный".

"Служить очень хотел, но в армию его не взяли, психически неуравновешенный, что ли, сказали. Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть не сошла с ума. Я говорю: "Ты чего наделал? Ты куда пошел?" Он сказал: "Ничего со мной не случится, все будет нормально, не переживай", — добавила Афанасьева.

Она утверждает, что вместе с ее приемным сыном погиб еще один студент того же колледжа.

В каком подразделении служил Валерий, россиянка не знает. В ISW же указали, что он мог нести службу в 147-м инженерно-саперном полку 36-й общевойсковой армии ВС РФ, который базируется вблизи учебного заведения в Бурятии, где учился ликвидированный студент.

Россия продолжает кампанию по вербовке студентов на войну

Массированную кампанию по набору студентов в ряды оккупационной армии в России развернули с декабря 2025 года. В учебных заведениях проводят агитационные мероприятия и принимают меры для принуждения молодых россиян к подписанию контрактов.

Студентов убеждают: после завершения контракта продолжительностью в год они якобы смогут завершить службу и вернуться на учебу. Службу же обещают "вдали от фронта" исключительно в рядах подразделений БпЛА, откуда их якобы невозможно перевести в штурмовые подразделения.

Однако оппозиционные российские СМИ неоднократно подчеркивали: юристы, изучавшие "особые" контракты для студентов, утверждают, что на самом деле служба для них будет бессрочной, а перевод в "штурмовики" абсолютно реален – в отличие от обещанного возвращения на учебу.

Впрочем, даже в рядах подразделений БпЛА срок жизни новоиспеченных оккупантов может оказаться очень коротким. По данным ВВС, операторы дронов являются "приоритетной целью" для обеих воюющих сторон. Поэтому "установленные цифры потерь операторов дронов с российской стороны сопоставимы с уровнем смертности в подразделениях артиллеристов, что показывает, насколько опасной сейчас может быть специализация "дроновода".

В открытых источниках журналисты с начала года нашли некрологи не менее 920 российских операторов БпЛА.

"Рознарядка", которую спустила в учебные заведения российские власти, предусматривает набор на контракт не менее 2% студентов. Это от 44 до 76 тыс. новобранцев в год. Только до конца этого года установлен план по набору в оккупационную армию в учебных заведениях 58 тыс. контрактников.

Кое-где администрации учебных заведений обещают тем, кто подпишет контракты, дополнительные выплаты.

Все эти усилия, считают в ISW, являются частью "принудительной тайной мобилизации", развернутой в РФ на фоне снижения темпов набора и роста уровня потерь.

"Российские военные блогеры ранее критиковали неэффективность кампании по набору военнослужащих в беспилотные войска из-за многочисленных сообщений и опасений, что российское военное командование переведет этих студентов из их подразделений "в штурмовые подразделения", – говорится в материале.

