Была изготовлена накануне атаки: специалисты CAR исследовали ракету Х-101, которой россияне ударили по 'Охматдету'

Российская крылатая ракета Х-101, которой враг ударил 8 июля по киевской детской больнице "Охматдет", была изготовлена накануне этой атаки. Она сошла с конвейера максимум за три месяца до обстрела, а, возможно, даже за восемь дней до него.

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Это выяснили исследователи организации Conflict Armament Research (CAR). Они изучили фрагменты ракеты, обнаруженные на месте ее попадания.

"Этот короткий промежуток времени между производством и использованием ракет Х-101 является частью тенденции, которую CAR впервые наблюдал в декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

На фрагменте ракеты Х-101 есть 13-значный код, из которого исследователи и сделали вывод о дате ее производства.

Первые три цифры производственного номера являются общими для всех российских ракет Х-101, которые были задокументированы в Украине, как и следующие три цифры.

Следующие же цифры – 7 и 9 – указывают на то, что ракета была изготовлена во втором квартале 2024 года (между 1 апреля и 30 июня 2024 года). Учитывая, что удар по детской больнице произошел 8 июля, ракета могла быть изготовлена всего за несколько недель или, возможно, и дней до атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в социальных сетях опубликовали новое видео, на котором зафиксирован момент российского обстрела детской больницы "Охматдет" 8 июля. На нем видно несколько попаданий непосредственно в медучреждение.

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