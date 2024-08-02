Были снаряжены по высшему разряду: стали известны новые обстоятельства ликвидации диверсионной группы российских ССО на Черниговщине. Фото

Группу офицеров из элитного центра ССО "Сенеж" оккупационной армии РФ 28 июля в Черниговской области уничтожили воины одного из разведывательных батальонов Сухопутных войск ВСУ. Эти бойцы добровольно присоединились к рядам Сил обороны еще в 2022 году и прошли качественную подготовку. На их счету это не первая удачная охота на врага.

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Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал новые обстоятельства ликвидации диверсионной вражеской группы, которая произошла в районе села Мхи Семеновского района. По его данным, оккупанты имели очень качественное снаряжение, маскировочные костюмы и много боеприпасов. Кроме того, они получали огневую поддержку в виде БПЛА и артиллерийской батареи, действовавшей с территории Брянской области РФ.

Как стало известно накануне, в засаду в селе Мхи попала группа оккупантов из 322-го Центра специального назначения "Сенеж", подчиненного ГУР Генерального штаба РФ.

"Россияне имели качественное снаряжение, были одеты в маскировочные костюмы, автоматы у каждого были с оптическими и тепловизионными прицелами и глушителями, большое количество боеприпасов, они были готовы к бою. Деталь: один из ликвидированных после ранения в ногу успел наложить себе качественный турникет – у этой группы были современные аптечки, без жгутов Эсмарха, которые россияне выдают по штату своей обычной "одноразовой" пехоте", – отметил он.

Бутусов отметил, что найти диверсионную группу в глухом лесу при отсутствии плотной линии фронта – это сверхсложная задача, а уничтожить в таких условиях группу значит проявить чрезвычайные способности.

Украинские бойцы выбрали правильную тактику, проявили сильный характер и действовали слаженно как одна команда. Кроме того, очень помогло то, что подразделения ОК "Север" нанесли несколько точных ударов по позициям оккупантов на территории РФ. В результате этого российская артиллерия была подавлена и враг понес потери.

В ходе боя было ликвидировано пять российских диверсантов, еще один был ранен и пытался сбежать, но стек кровью. Все уничтоженные оккупанты были офицерами: два в звании майор, два капитана и один старший лейтенант. Звание и имя шестого уточняется.

По словам Бутусова, "Сенеж" считает в России элитой армии "лучшие из лучших", которые проходят тщательный отбор.

"Россиян уничтожила украинская разведгруппа, состоящая из мобилизовавшихся в 2022 году военнослужащих-добровольцев и прошедших качественную подготовку. Это не первый бой этой разведгруппы с российскими диверсантами. Российские ССО публикуют видео, как их группы действуют в приграничных районах Украины. С этими группами были ранее контакты, враг нес потери, но 28 июля впервые такая группа была уничтожена в полном составе", – рассказал журналист.

Бутусов добавил, что украинские бойцы совершили настоящий подвиг и заслуживают высоких государственных наград.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия сорвала операцию врага, которую российские оккупанты планировали провести на севере нашей страны в июне. Сейчас россияне активизировали ДРГ и пополняют свои подразделения, а Силы обороны принимают контрмеры.

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