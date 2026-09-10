Бывшие бойцы британской Специальной авиадесантной службы (SAS), австралийского спецназа, "морские котики" ВМС США и ветераны американской полиции могли привлекаться к подготовке российских граждан и военнослужащих для участия в войне против Украины.

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Согласно оценке, проведенной для австралийской секретной разведслужбы (ASIS), западные инструкторы обучали россиян в тренировочных лагерях на территории Болгарии и Сербии. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на разведывательный документ, подготовленный для спецслужб альянса "Пять глаз" (Five Eyes).

Вербовка ветеранов и тренировки в Европе

Основой для служебной записки разведки стали интервью с двумя бывшими австралийскими коммандос и действующим резервистом. По их словам, к ним обращались с предложением стать инструкторами в частных учебных центрах.

В документе фигурирует учебный центр "Альфа-Метал" (Alfa-Metal), расположенный в населенном пункте Медждене на севере Болгарии. Центр предлагает курсы подготовки спецназа, снайперов и продвинутые методы ближнего боя по цене около 4000 евро с человека. В лагере преподают специалисты из самых разных структур, включая британскую SAS, полк коммандос Австралии и спецподразделения США.

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Разведданные указывают, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году частные лагеря в Европе продолжали принимать граждан РФ, а подготовка россиян продолжалась минимум до 2025 года.

Объявления о вакансиях и связи с РФ

На сайте компании Alfa-Metal на странице инструкторов размещен логотип SAS, а также профиль американского ветерана, утверждавшего о 12 годах службы в Командовании специальных операций армии США (USASOC).

Около шести месяцев назад компания открыто разместила в LinkedIn вакансию для ветеранов SAS с требованием наличия британского гражданства и оперативного опыта:

"В настоящее время мы ищем опытного инструктора SAS для работы в нашей команде. Если вас вдохновляет обучение, профессионализм и повышение стандартов, мы будем рады получить от вас отклик".

Служба разведки также установила связь между Alfa-Metal и российской частной охранной компанией "Альфа Регион", базирующейся в Санкт-Петербурге. На своем сайте "Альфа Регион" рекламирует эти курсы для частных военных подрядчиков, указывая, что обучение проводят инструкторы с опытом работы в спецподразделениях Болгарии, США, России, Израиля и Украины.

Кадровый кризис в российской армии

По оценкам западных официальных лиц, катастрофические потери РФ на фронте создали острый дефицит кадров. Москва теряет примерно на 6000 военнослужащих в месяц больше, чем успевает мобилизовать или набрать по контракту.

Этот кризис существенно снизил качество и возможности подготовки солдат внутри России, что побудило граждан РФ и военнослужащих выезжать в зарубежные частные лагеря для прохождения интенсивных военных курсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области России силовые структуры провели масштабные учения, в ходе которых отрабатывали противодействие условному противнику. К тренировкам привлекли подразделения Росгвардии и сотрудников пограничного управления ФСБ.

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