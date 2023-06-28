"Было какое-то предчувствие": мать "Да Винчи" рассказала, как узнала о гибели сына, и призналась, что до сих пор ждет его звонка

Оксана Коцюбайло, мать погибшего 7 марта под Бахмутом командира 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, призналась, что перед смертью сына у нее было предчувствие трагедии. Несмотря на это, она до сих пор не верит, что "Да Винчи" больше нет и он ей больше никогда не позвонит.

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Воин вырос в многодетной семье. Шестерых детей Оксана Коцюбайло воспитывала сама, но Дима помогал ей, потому что с самого детства был очень ответственным. В интервью "Цензор.НЕТ" женщина рассказала, что он увлекался раскопками, приносил домой старинные вещи, интересовался футболом, теннисом, плаваньем на байдарках. Он рисовал, поэтому и получил свой позывной – "Да Винчи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С детства Димы я видела, что из него будет большой человек... Даже его поведение об этом свидетельствовало. Он никогда не был проказником, рос добрым ребенком", – вспомнила украинка.

Он учился в строительном лицее, когда началась Революция Достоинства. Педагоги звонили матери и жаловались, что Коцюбайло пропускает пары, но удержать сына было невозможно. "Дима мне потом рассказывал, как они из Дома профсоюзов (в Одессе. – Ред.) убегали, почти заживо не сгорели…" – сообщила мать "Да Винчи".

"Когда он приехал после всех событий на Майдане, сразу же сказал: "Мама, я пошел..." – "Куда?!" – "Я пошел на войну". – "Дима, какая война?! Какая война может быть, тебе восемнадцать лет!" Все равно: "Я пойду! Я должен там быть". Рюкзак на плече – и… "Вы меня не провожайте"", – рассказала Оксана Коцюбайло.

Зимой 2014 года юный воин получил ранение, но не рассказал об этом родным. Его знакомые потом сказали матери, она позвонила сыну, но тот стал успокаивать ее, что это "маленькая царапина".

"Пластина в ключице у него так и осталась. Он приехал домой, говорит: "Мама, мне нужно в больницу, чтобы все обработать, потому что оно мне не заживает". Я с ним уехала, ему ту рану обработали. Из реабилитации он буквально сбежал: "Я уезжаю, какая реабилитация, со мной все хорошо"", – пересказала события мама Героя.

Когда он звонил родным, то постоянно говорил, что все хорошо и переживать не стоит. Когда и приезжал домой, то всего на несколько часов – только один раз он побыл дома два дня, потому что решал какие-то дела.

"6 марта у меня было какое-то предчувствие, на душе было неспокойно. Я ему еще написала: "Дима, как ты?" – а он мне уже не отписал...", – рассказала Оксана Коцюбайло.

7-го числа, в день смерти защитника Украины, она пошла на работу в детский садик. Там она призналась коллеге и своей двоюродной сестре, что ей беспокойно и что Дмитрий не ответил на ее сообщение.

"Она говорит: "Оксана, ну что ты переживаешь, твой Дима так умен. Да он бессмертен! Что ты переживаешь, он знает, что к чему". Уже после работы ко мне приехал папа "Руди" – его сын воюет в подразделении у Димы. Он мне и сказал, что Димы нет… Я к нему: "Что ты говоришь, как нет?" – "Дима погиб... Не смогли его спасти". У меня было такое впечатление, что я в тот день тоже умерла", – призналась мама воина.

Украинка осознать гибель сына все еще не в силах. "Все сижу и жду, что он мне должен позвонить. Даже стою на могиле, и мне кажется, что это не его могила…" – сказала женщина. Она добавила, что Дмитрий был для нее очень большой поддержкой.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Младшая сестра Дмитрия Коцюбайло рассказала, что он был для своих четырех сестер и одного братика настоящим примером для подражания.

– В Киевской области французский художник Кристиан Гэми, более известный как С215, нарисовал два портрета "Да Винчи". Работы мастера можно увидеть в Ирпене и Бородянке.

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