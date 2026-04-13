'Было лишь политическим заявлением': Трегубов рассказал, как россияне использовали перемирие на фронте

Объявленное Россией "пасхальное перемирие" не привело к снижению интенсивности боевых действий на фронте. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что количество штурмов оставалось на обычном уровне.

Сейчас российские войска использовали этот период для усиления своих позиций. Об этом Трегубов рассказал для медиа.

В течение суток в зоне ответственности, охватывающих Лиманское направление, Харьковскую область и часть Сумской области, было зафиксировано около 18 штурмовых действий со стороны российских войск.

Если бы "перемирие" не распространялось публично, военные на передовой фактически не почувствовали бы никаких изменений в ситуации. Это свидетельствует о декларативном характере заявления России.

На участках, где интенсивность боев традиционно ниже, российские силы использовали это время для ротации подразделений, подтягивания резервов и восстановления боеспособности.

"Фактически "перемирие" было лишь политическим заявлением РФ... На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и восстанавливали наступательный потенциал", – добавил он.

Напоминаем, что 12 апреля, стало известно о том, что во время так называемого перемирия, россияне на фронте атаковали безоружных бойцов. Впрочем, ими оказались переодетые солдаты армии РФ, которые были взяты в плен украинскими военными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты потерпели серьезное поражение на Лиманском направлении во время очередной попытки наступления. О значительных потерях техники и личного состава сообщают даже связанные с РФ так называемые Z-каналы.

