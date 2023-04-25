Было очень громко: возле оккупированного Бердянска произошла 'бавовна'

Временно оккупированный Россией Бердянск в Запорожье посетила очередная "бавовна". Мощный взрыв прогремел в районе села Азовское вблизи города.

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Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на местные паблики. Он отметил, что взрыв был такой силы, что услышали его даже оккупанты в поселке Урзуф.

"Из Бердянска так громко, что аж в Урзуфе у коллаборантов глаза вылезли", – отметил Андрющенко.

"И одновременно что-то случилось с лицом ру*ни – видимо, реакция на преодоление звукового барьера взорвавшимся газовым баллоном от ПВО", – добавил чиновник.

Напомним: коллаборанты во временно оккупированном Россией Бердянске, похоже, не сомневаются в ВСУ и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

При этом, активисты, в руки которых попало соответствующее распоряжение, обратили внимание на тот факт, что рядовых предателей, перешедших на сторону российских оккупантов, "спасать" никто не собирается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты в Бердянске присваивают зерновой урожай и пытаются вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые судна. Воровство оккупантов приобрело огромные масштабы;

– также россияне в оккупированном Бердянске превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

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