'Было очень страшно': пострадавшие от удара РФ по Днепру рассказали о вражеской атаке. Фото и видео

В воскресенье, 25 февраля, российские оккупанты совершили атаку ракетами и дронами-камикадзе Shahed по Днепру и его пригородам. Очередное преступление России привело к пострадавшим и повреждениям гражданской инфраструктуры.

Пострадавшие от удара рассказали о вражеской атаке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Женщина, дом которой пострадал в результате российских обстрелов, говорит, что от ее жилья не осталось ничего целого.

В момент взрыва она находилась с семьей дома. В настоящее время ее муж и дочь находятся в больнице.

"Взрыв был вечером. Мы хотели перейти в безопасное место, но в то время снова произошел взрыв. Все посыпалось. В доме целого ничего нет", – рассказала она.

Другая жительница изуродованного дома рассказала, как произошел сам взрыв.

"Потемнело в глазах, все темно стало, и стук очень сильный был, маленький ребенок испугался", – отметила она.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, под огнем оказался частный сектор – повреждены крыши, фасады, окна, а также несколько легковых автомобилей и грузовик.

Кроме того, из-за падения обломков вражеского железа выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.

Всего в результате вражеских обстрелов повреждено 10 частных домов и несколько авто. Среди пострадавших мужчины 41 и 49 лет и женщины – 20 и 60 лет. Все находятся в больнице.

Силы ПВО вечером 25 февраля сообщили, что были сбиты три крылатых ракеты и три дрона-камикадзе над Днепром.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 25 февраля россияне убили человека в Никополе на Днепропетровщине, сбросив с БПЛА взрывчатку на грузовой автомобиль. Погиб 57-летний водитель грузовика, находившийся за рулем.

- Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат выразил мнение, что уничтожение уже второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не заставит армию государства-агрессоры уменьшить количество ракетных атак по Украине. Однако эта серьезная для России потеря поможет нашему государству.