Было видно зарево: в оккупированном Крыму дроны поразили нефтебазу. Видео

23 апреля в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Под ударом беспилотников оказалась местная нефтебаза.

Очевидцы атаки опубликовали кадры ударов. По словам жителей города, в результате атаки вспыхнул резервуар.

Нефтебаза не впервые оказывается под ударом. В прошлом году объект несколько раз атаковали украинские беспилотники. В этом году Силы обороны также атаковали нефтебазу.

Предыдущая атака состоялась 8 апреля. Тогда местные жители сообщали, что на нефтебазе горят два резервуара: один больший и один меньший. А пожар был виден с расстояния около 2 км.

Напомним, местные жители обнародовали видео, как выглядит нефтебаза российских захватчиков в Феодосии. По меньшей мере два резервуара буквально расплавились в результате возгорания, еще несколько также задело пламя.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые с начала полномасштабной войны 2022 года запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

