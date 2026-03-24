"Быстро сюда": воины ГУР захватили в плен оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
732
Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд пленными оккупантами. На этот раз очередную партию солдат РФ спецназовцы ГУР захватили на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Там также обнародовали видео, как наши бойцы брали в плен захватчиков.

Операция украинских защитников

Во время выполнения стабилизационных задач на Запорожском направлении военнослужащие подразделения "Стугна" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины взяли в плен двух солдат ВС РФ.

Они выбрали остаться живыми и вышли из своего укрытия после того, как наши военные пригрозили бросить туда гранату.

Разведчики доставили пленных на территорию, подконтрольную Украине, предоставили им питание и необходимую медицинскую помощь.

"Спасибо подразделению "Стугна", что спасли нашу жизнь. Накормили, напоили горячим чаем, дали сигарет. Отношение очень хорошее...", – сказали пленные.

Как добавили украинские военные, впоследствии оккупантов обменяют на наших защитников.

Напомним, на Донбассе очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана. Однако их заметили и сразу атаковали воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как следствие – прорыв был сорван, группа – обезврежена, а три российских захватчика взяты в плен.

Как писал OBOZ.UA, военнослужащие 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" взяли в плен очередного российского солдата на Покровском направлении Донецкой области. Пленный уже заявил, что хочет попасть в обменные списки.

