'Быстро сюда': воины ГУР захватили в плен оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд пленными оккупантами. На этот раз очередную партию солдат РФ спецназовцы ГУР захватили на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Там также обнародовали видео, как наши бойцы брали в плен захватчиков.

Операция украинских защитников

Во время выполнения стабилизационных задач на Запорожском направлении военнослужащие подразделения "Стугна" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины взяли в плен двух солдат ВС РФ.

Они выбрали остаться живыми и вышли из своего укрытия после того, как наши военные пригрозили бросить туда гранату.

Разведчики доставили пленных на территорию, подконтрольную Украине, предоставили им питание и необходимую медицинскую помощь.

"Спасибо подразделению "Стугна", что спасли нашу жизнь. Накормили, напоили горячим чаем, дали сигарет. Отношение очень хорошее...", – сказали пленные.

Как добавили украинские военные, впоследствии оккупантов обменяют на наших защитников.

