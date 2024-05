Часть информоперации: в ISW объяснили, что стоит за объявлением РФ в розыск политических и военных лидеров Украины

Объявление Россией в розыск президента Украины Владимира Зеленского и нескольких политических и военных лидеров является частью ее информационной операции по дипломатической изоляции страны. Кремль и не думает оставлять попыток представить свою неспровоцированную агрессивную войну против украинского государства как нечто иное, чем оно есть.

При этом он продолжает утверждать "юрисдикцию" российского федерального закона над суверенными странами. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там отреагировали на решение МВД РФ объявить в розыск Зеленского, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка и предыдущего президента Петра Порошенко, возбудив против троих лидеров так называемые уголовные дела.

Сообщая об этом 4 мая, российские пропагандистские СМИ даже не стали уточнять, какие "преступления" Кремль приписывает им трем. Также не рассказывали о том, в чем "обвиняются" предыдущие украинские военные лидеры, которых Россия также объявила в розыск, в частности начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Василий Малюк.

Один российский блогер цинично выразил надежду, мол, "ордер на арест" Зеленского не позволит ему посещать страны, с которыми у России есть договор об экстрадиции.

В ответ Министерство иностранных дел Украины назвало этот шаг страны-агрессора свидетельством отчаяния российской пропаганды. Украинские официальные лица недавно предупреждали, что Кремль активизирует существующую информационную операцию под названием "Майдан-3", направленную на создание среди украинцев сомнений в легитимности президентства Зеленского. Отмечалось, что эта операция, скорее всего, достигнет своего пика примерно в конце мая 2024 года.

"Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в российский розыск, вероятно, является частью его информоперации "Майдан 3" и более широких усилий по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, последовавших за событиями Евромайдана в 2014 году. А также частью операции РФ по дипломатической изоляции Украины", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий очертил три попытки Кремля дестабилизировать Украину и одержать победу. Первая – это усиление военных операций, чтобы воспользоваться моментом нехватки сил и средств у ВСУ; вторая – повтор "похода" на Харьковщину и Сумщину; третья – кампания по дипломатической изоляции Киева, чтобы побудить Запад воздержаться от оказания ему помощи.

