Часть жителей не могла самостоятельно спастись: появились кадры первых минут после вражеской атаки на Сумы. Видео

После обстрела города Сумы и попадания одного из "Шахедов" в многоэтажку украинские патрульные помогали тушить пламя и освобождать гражданских из заблокированных квартир. Правоохранители одними из первых прибыли на место вражеской атаки.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины. Пресс-служба опубликовала в Telegram видео, снятое бодикамерами патрульных в первые минуты после удара.

Они "вместе с другими оказывали помощь жителям многоэтажки, которые получили травмы, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и эвакуировали людей в безопасные места".

Часть жильцов не могла самостоятельно покинуть задымленные помещения, поэтому полицейским пришлось выламывать поврежденные взрывной волной двери квартир.

Как видно на видео, так спасли женщину, которая из окна прокричала: "Я здесь!.. Не могу выйти, дверь закрыта". Когда ей помогли спуститься, жительница Сум поблагодарила и спросила, как зовут патрульного; тот ответил, что он Сергей.

"Сергей, Сережа, ой спасибо тебе! Я дверь не могла открыть", – сказала женщина.

Что известно о дроновой атаке на Сумы

Россия обстреливала город в ночь на 11 апреля. По меньшей мере 16 гражданских пострадали, большинство из них – люди пожилого возраста. Также среди раненых был 14-летний парень, ему оказали медицинскую помощь на месте.

В целом россияне повредили 11 многоквартирных домов, детсад и около 10 автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, всего ночью в субботу страна-агрессор применила 160 ударных беспилотников для атак по Украине. Силы ПВО обезвредили 133 цели.

