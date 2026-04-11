Россия устроила новую дроновую атаку: украинские воины обезвредили 133 из 160 вражеских БпЛА

В ночь на 11 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 160 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 133 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Ночью россияне атаковали украинские города и села 160 ударными БпЛА разных типов. Только "Шахедов" насчитывалось около 100.

Запускали оккупанты дроны с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных украинских Донецка и Чауды (в Крыму).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам в Воздушных силах.

Последствия вражеской атаки

Над Днепропетровщиной за ночь украинские воины сбили 17 вражеских БпЛА.

Враг более 10 раз атаковал два района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине бил по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Возник пожар. Повреждены предприятие, многоэтажка и магазин.

В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Украинская громады. Россияне попали по территории инфраструктурного объекта. Изуродованы частный дом и машины.

Никто не пострадал.

На Харьковщине, по данным ГСЧС, ночью 11 апреля вражеский БПЛА нанес удар по административному зданию, расположенному в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки произошел пожар. Горели поврежденные взрывом конструктивные элементы строительных конструкций на площади 60 м кв.

Погибших и пострадавших нет.

Последствия ночных вражеских ударов фиксируются также на Кировоградщине.

"В Аджамской громаде поврежден частный дом. Люди не пострадали – и это главное. Все профильные службы на месте. В который раз призываю не игнорировать сигналы тревоги", – написал утром начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала "Шахедами" Полтавщину. В результате атаки в Лубенском районе погиб человек.

Также оккупанты ударили дронами по Одессе. В городе прозвучало много взрывов, вспыхнули пожары. На 7 часов утра субботы известно о по меньшей мере двух погибших и двух раненых горожанах.

А в Сумах войска РФ ударили дроном по жилому дому. Известно о разрушениях и пострадавших.

