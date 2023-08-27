Чей на самом деле Крым? Гуменюк заявила об очень мощном сигнале для врага от ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Это стало мощный сигналом для российских захватчиков.
Врагу дали в очередной раз понять, что Крым на самом деле украинский. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
В ОК "Юг" подчеркнули, что разглашать больше информации об операции украинских разведчиков в Крыму достаточно опасно. Поэтому Гуменюк призвала использовать только те данные, о которых официально заявляют украинские военные.
В то же время она добавила, что операция ГУР в Крыму накануне Дня Независимости Украины стала мощным сигналом для российских оккупантов.
"Превышать дозирование информации, которую передает ГУР, очень опасно. Поэтому давайте использовать те дозы, которые прописаны специалистами. В принципе, достаточно. Мы планировали быть в Крыму в августе – мы были в Крыму в августе. Поэтому это очень мощный сигнал для врага чей на самом деле Крым", – сказала Гуменюк.
Напомним, во временно оккупированном Крыму ранним утром 24 августа были слышны взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что речь идет об их совместной с Военно-морскими силами ВСУ спецоперации.
Позде стало известно, что ночью, 24 августа, украинские спецназовцы произвели высадку во временно оккупированном Крыму. Так в День Независимости на полуострове, находящемся в "лапах" агрессора России с 2014 года, снова взвился наш государственный флаг в руках украинских военных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили удар по российской 126-й бригаде береговой обороны в оккупированном Крыму. Там заявили, что в ближайшее время будет много подобных новостей.
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