"Человек с несгибаемым стержнем": в боях на Покровском направлении погиб инженер ЧАЭС Валерий Семенов. Фото
На фронте погиб воин, инженер Чернобыльской атомной электростанции Валерий Семенов, который 600 часов подряд без перерывов был на смене во время российской оккупации ЧАЭС в 2022 году. За это депутат горсовета из Славутича был награжден орденом "За мужество III степени".
В последнее время 49-летний защитных с позывным "Сэм" в рядах 72-й ОМБр воевал на Донетчине. О потере сообщил Славутицкий городской совет.
Валерий Семенов родился 1 июня 1975 года в городе Хвалынск, что в Саратовской области РФ. С 1988 года он стал жителем Славутича Киевской области. Учился в городской школе №2, а затем окончил Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности.
С 1992 года мужчина связал свою жизнь с Чернобыльской АЭС, которая стала для него второй семьей. Во время российской оккупации станции в 2022-м инженер службы физической защиты ЧАЭС проявил незаурядное мужество – его смена длилась шесть сотен часов без отдыха.
"Все те дни, которые оккупант был там, Валерий пытался быть тем человеком, который не допустит каких-либо моментов, которые могут повлиять на безопасность станции. Не пустил он оккупанта ни в одно помещение, за которое отвечал, также он чувствовал личную ответственность за персонал станции, и время показало, что все он делал верно", – рассказал друг погибшего Юрий Юрченко.
За преданность, выдержку и самопожертвование в обеспечении жизнедеятельности ЧАЭС в условиях оккупации славутичанина наградили орденом "За мужество III степени".
Отмечается, что кроме профессиональной деятельности мужчина всегда имел активную гражданскую позицию. Как депутат Славутического горсовета он отстаивал интересы общества, действовал честно и бескомпромиссно.
"Его коллеги и друзья говорят о нем как о человеке великой души, необычайной доброте, высокой порядочности, совести и чести. О таких говорят: человек с несгибаемым стержнем", – говорится в сообщении.
После деоккупации ЧАЭС, не колеблясь, Валерий пошел добровольцем в территориальную оборону Киева, а затем присоединился к 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
Защитник погиб 12 марта 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении фронта. У него остались жена и сын. Похоронят Героя в Киеве.
"Он не просто сражался – он защищал украинскую землю, свою семью, свою страну… Валерий Семенов погиб смертью храбрых. Выражаем искренние соболезнования его жене Ольге и сыну Илье. Вечная память и слава Герою. Честь воину-защитнику", – отметили в Славутицком горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб майор Александр Барандыч из Обухова Киевской области. Он служил в механизированном батальоне 153-й ОМБр.
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