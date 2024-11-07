Через два месяца должен был жениться: в боях на Курщине погиб защитник с Луганщины. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Константин Подгорнов, уроженец Луганщины. Это произошло 30 октября во время боевых действий в Курской области.

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Ему было всего 32 года, и уже через два месяца он должен был жениться. Об этом сообщила Попаснянская городская военная администрация.

Константин родился 24 июля 1992 года в Попасной, где и вырос, учился в местной школе, а затем работал сварщиком.

Когда началась полномасштабная война, он оставался в родном городе, но в конце марта 2022-го был вынужден эвакуироваться в Полтаву.

В августе 2024 года его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, где после тренировок он служил наводчиком во взводе морской пехоты.

"Константин Подгорнов погиб 30 октября 2024 года во время атаки беспилотниками в селе Дарьино Суджанского района Курской области", – уточнили в администрации.

Похоронен Константин на Зеньковском кладбище в Полтавской области.

Его смерть – большая трагедия для семьи и всех, кто его знал. Константин был полон мечтаний и планов на будущее, и война забрала у него все эти надежды. Всего через два месяца мужчина должен был жениться.

"Попаснянская городская военная администрация выражает искренние соболезнования родителям, сестрам, братьям, невесте и знакомым погибшего воина и низко склоняет головы в скорби перед вечной и светлой памятью Героя Украины", – добавили в пресс-службе.

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