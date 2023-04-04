Через два месяца после освобождения из плена: Максим Колесников уже вернулся на службу в ВСУ. Фото

Защитник Украины Максим Колесников, попавший в плен во время боев за Киевскую область и проведший в неволе 11 месяцев, решил вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. Он продолжит защищать родную землю с оружием в руках, несмотря на пережитое.

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Об этом несокрушимый воин сообщил в своем Twitter. Домой из плена Колесникова удалось вернуть во время обмена 4 февраля 2023 года.

Решение о возвращении на службу в ВСУ Колесников принял после двух месяцев дома, в течение которых он восстанавливал здоровье после того, что ему пришлось пережить в плену.

"Сегодня 2 месяца как я вернулся из плена. +16 кг веса, +терабайт информации о том, что пропустил, +бесчисленные мегатонны счастья от общения с родными и близкими. Вчера вернулся на службу в ВСУ. Служу Украинскому народу!" – написал воин.

Он сопроводил твит фотографией, на которой снова надел военную форму.

Напомним, что Максим Колесников провел в российском плену 11 месяцев. Он оказался в неволе еще во время боев в Киевской области, домой же Украина смогла забрать своего защитника только во время обмена, состоявшегося 4 февраля . Мир облетела фотография с воином, который держит в руке яблоко и вдыхает его запах: фруктов оккупанты пленникам не давали и они стали забывать, какие они по вкусу.

За время пребывания в плену воин потерял 32 кг, его не узнавали даже близкие знакомые.

Колесников рассказывал, что сначала его и других пленных россияне вывезли в Беларусь, там среди них "искали нацистов". Этот поиск заключался в изыскании на телах украинцев "подозрительных" татуировок, попытках заставить "признаться" в поддержке идеологии нацизма. Украинских воинов также расспрашивали об отношении к Бандере, а также "запрете русского языка" в Украине и "притеснениях" русскоязычных граждан.

Также он напоминал, как украинских воинов российские кафиры "перевоспитывали", заставляя учить и петь гимн РФ, а также так называемые "патриотические" российские песни. Им также крутили старые телепрограммы о "Великой отечественной войне", российские новости об "успехах" агрессора на фронте и озвученные "статьи" президента РФ Владимира Путина с бредом об "одном народе". Эти нравственные пытки перемежались с многочасовыми допросами.

Также сообщалось, что к середине марта Украина в результате обменов вернула из плена почти две тысячи граждан.