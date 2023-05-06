'Через Крымский мост за Урал': украинцы в соцсетях подсказывают российским коллаборантам кратчайший путь 'домой'. Фото

Россияне обеспокоены учащением взрывах на временно оккупированных территориях и в регионах РФ. Так, в социальных сетях российские пользователи ищут пути, "как добраться из Бердянска до Симферополя".

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Об этом стало известно из постов в местных Facebook-сообществах. В комментариях множество украинцев предлагает россиянам отправиться "за Урал".

"Здравствуйте. А можно чем нибудь уехать с Бердянска до Симферополя во второй половине дня?", – пишет россиянка.

"Валите уже на х ....ю верхом, пешком п...е, Слава Украине!", – пишут комментаторы.

"Так путь к Уралу через Крым пролегает", –– напоминают украинцы.

"Выдвигайтесь с утра, может ещё успеете проскочить по крымскому мосту, а там за Урал", – написал еще один комментатор.

"Не хочу уезжать из Бердянска,там так все душевно,по -домашнему", – комментаторы процитировали известный мем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 6 мая российские оккупанты закрывали движение транспорта через Крымский мост. Такое решение захватчики аргументировали якобы угрозой атаки;

– во временно оккупированном Крыму утром 6 мая раздался взрыв. Местные жители сообщают о "бавовне" в Красногвардейском районе оккупированного полуострова. "Очень громкий хлопок" прозвучал около 8:05 утра;

– российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новороссийск из-за страха быть атакованными на полуострове.

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