'Черные запорожцы' установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео

Защитники из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев установили флаг Украины в оккупированном населенном пункте. Сине-желтый флаг появился просто "под носом" у врага.

Соответствующее видео было опубликовано 31 марта на странице 72 ОМБр в Facebook. "Это флаг Украины, который мы установили в одном из населенных пунктов, где пока находится враг. Пока!" – говорится в сообщении.

На видео, снятом дроном с высоты птичьего полета, видно, как украинский флаг развевается над захваченным украинским городом.

Какой именно это населенный пункт, военные не уточнили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что из Крынок на левом берегу Херсона не возвращается 60-70% штурмовых групп врага, которые пытаются вытеснить ВСУ с занимаемого плацдарма. Оккупантам приходится подтягивать ресурсы с третьей линии обороны.

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