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"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,1 т.
'Черные запорожцы' установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео

Защитники из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев установили флаг Украины в оккупированном населенном пункте. Сине-желтый флаг появился просто "под носом" у врага.

Соответствующее видео было опубликовано 31 марта на странице 72 ОМБр в Facebook. "Это флаг Украины, который мы установили в одном из населенных пунктов, где пока находится враг. Пока!" – говорится в сообщении.

На видео, снятом дроном с высоты птичьего полета, видно, как украинский флаг развевается над захваченным украинским городом.

"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео
"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео

Какой именно это населенный пункт, военные не уточнили.

"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео
"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео
"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео
"Черные запорожцы" установили флаг Украины под носом у оккупантов. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что из Крынок на левом берегу Херсона не возвращается 60-70% штурмовых групп врага, которые пытаются вытеснить ВСУ с занимаемого плацдарма. Оккупантам приходится подтягивать ресурсы с третьей линии обороны.

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