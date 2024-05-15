Четверо окупантов ликвидированы, еще семь – ранены: пограничники отбили вражеский штурм на Купянском направлении. Видео
Украинские пограничники бригады "Помста" отразили вражеский штурм на Купянском направлении. По результатам эффективных операций бойцов четверо оккупантов ликвидированы, еще семь – ранены.
"Меткими выстрелами из 120-мм миномета бойцы бригады "Помста" БМП захватчиков уничтожили и добили отступавшую пехоту", – отметили в сообщении.
Напомним, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров сообщил, что благодаря программе "Армия дронов" украинские военные поразили 289 единиц российской техники с помощью беспилотников за неделю. Речь идет о 20 танках, 40 бронированных машинах, 133 грузовиках и 154 опорных пунктах оккупантов.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ВСУ показали адскую работу противотанкистов. "Спасательная работа для своих. Роковая и последняя, которую почувствует на себе российский враг в суверенной", – говорится в подписи к фото.
– По данным ЦНС, оккупанты наращивают количество моргов на временно оккупированных территориях Украины. Причина – усиление наступательных действий и рост потерь противника.
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