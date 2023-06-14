Число жертв удара РФ по Кривому Рогу возросло до 12: в больнице скончался пострадавший мужчина

В Кривом Роге возросло количество жертв российского террористического ракетного удара. По состоянию на утро 14 июня известно о 12 погибших – ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, скончался 67-летний мужчина.

Видео дня

На месте теракта ведутся работы по ликвидации последствий ракетного удара. Об этом в Telegram сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы. К ликвидации последствий теракта, в ходе которого был нанесен удар крылатой ракетой по многоэтажному жилому дому, привлечены 40 бригад коммунальщиков.

Вилкул отметил, что вся немаловажная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения Кривого Рога работают стабильно. Также мэр добавил, что водоснабжение Южного водохранилища осуществляется исключительно на резервах, поэтому напомнил о необходимости максимальной экономии воды.

В МВД Украины заявили, что только в одном доме уничтожены 80 квартир, в которых было зарегистрировано 105 мирных граждан. Повреждения получили 68 зданий, в том числе и учебные заведения.

"Жестокий, бесчеловечный и совершенно нелепый ракетный удар россиян по Кривому Рогу унес жизни еще одного человека. Число погибших возросло до 12. Оккупанты 13 июня ударили по жилому массиву, где только многоэтажки, школы и детские площадки", – добавили в МВД.

Отметим, российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, 11 человек погибли. По состоянию на 19:30 13 июня известно о 36 пострадавших, из них 12 в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди жертв российских террористов в Кривом Роге – учитель младших классов и его жена, которым было по 22 года. Вражеская ракета убила их, когда молодые супруги мирно спали в собственной квартире.

Также в сети появились жуткие кадры последствий прилета в Кривом Роге, который пришелся на жилую пятиэтажку. Жители рассказали, как бежали из разрушенных квартир.

Кроме того, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнуло несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!