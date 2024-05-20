Число жертв возросло, четверо пострадавших остаются в реанимации: новые данные о последствиях удара РФ по Черкасской Лозовой

Количество жертв российского теракта в селе Черкасская Лозовая Харьковской области возросло. Спустя сутки водолазы обнаружили фрагменты тела 51-летнего мужчины.

Таким образом, число погибших увеличилось до семи человек. Об этом сообщает издание "Суспільне Харків".

По словам начальника группы отряда Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Максима Томко, тело мужчины, которого считали пропавшим без вести после удара РФ по Черкасской Лозовой, нашли в 10 метрах от берега. На водоеме в течение двух дней мужчину искали восемь работников и в результате 20 мая обнаружили фрагменты тела.

Кроме того, десятки людей получили травмы различной степени тяжести. Четверо пострадавших остаются в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Руководитель медучреждения Руслан Врагов рассказал, что по состоянию на 12:00 20 мая трое мужчин и одна женщина находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Врач отметил, что 8 человек получили тяжелые повреждения от осколочных ранений. Одновременно в больнице работало восемь операционных и восемь бригад.

"На 12:00 (20 мая. – Ред.) в больнице остаются четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, все они в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Некоторым планируются на завтра повторные операции. Четверо людей, которые также были в реанимации, сегодня будут переведены в палаты травматологического и хирургического отделения", – рассказал руководитель медучреждения.

Напомним, с самого утра 19 мая российские террористы массированно обстреляли Харьковскую область. Мощные взрывы прогремели на территории Малоданиловской громады. Враг ударил баллистическими ракетами по базе отдыха.

Ранее сообщалось, что вечером 19 мая войска страны-агрессора снова обстреляли приграничье Харьковщины. Во время атаки на город Волчанск один человек погиб, еще трое ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом Харькове 19 мая также раздавались взрывы. Под ударом оказалось кладбище и место отдыха харьковчан в центре города, есть пострадавшие. В направлении облцентра захватчики запустили КАБ.