Чрезвычайно высока ракетная опасность: в ОК 'Юг' сообщили о вражеской ротации в Черном море

Российские оккупационные войска провели ротацию ракетоносителей в Черном море. На боевое дежурство они вновь вывели корабль, снаряженный рядом крылатых ракет "Калибр".

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Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram-канале. Он подчеркнул, что угроза пусков врагом ракет с моря актуальна постоянно.

"Подводная лодка, выпустившая ночью все "Калибры", заведена в пункт базирования. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого – до восьми "Калибров", – пояснил военный.

По его словам, уровень ракетной опасности для Украины остается очень высоким. Ведь враг атакует не только ночью: на днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры южных регионов и среди дня.

Представитель ОК "Юг" призвал граждан быть бдительными и сознательными, не пренебрегать собственной безопасностью и переходить в укрытие при сигналах тревоги.

"Во время тревоги не помогайте врагу и не гонитесь за хайпом, не спешите обнародовать результаты попаданий и не освещайте боевую работу Сил обороны. Вместе победим! Все будет Украина!" – подытожил Назаров.

Отметим, что во время воздушной атаки по Одесщине ночью 23 июля часть ракет оккупанты запустили именно из носителей Черного моря. По данным Воздушных сил ВСУ, речь идет о трех ракетах воздушного базирования Х-22 (пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ в акватории моря) и четырех крылатых ракетах морского базирования "Калибр" (вероятно, с подлодки). Остальные воздушные цели запускались из временно оккупированного Крыма. В общем защитники сбили девять из 19 ракет врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что южные регионы Украины остаются в зоне повышенного риска из-за российских ракетных атак. Террористическая армия РФ меняет тактику обстрелов и может запускать ракеты морского базирования типа "Калибр" даже из пунктов базирования.

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