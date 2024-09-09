Что делать родным, если военнослужащий не выходит на связь и куда обращаться: разъяснение

В Украине идет полномасштабная война с РФ, из-за которой большое количество граждан с оружием в руках вынуждено защищать родную землю от оккупантов. В случае потери связи с военнослужащим его родные часто не знают, к кому обратиться за помощью.

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По словам юристов, действия близких защитника могут отличаться в зависимости от того, получили ли они уведомления об исчезновении. Что делать, если военный не выходит на связь или пропал без вести, читайте в материале OBOZ.UA.

Что нужно делать родным, если военнослужащий не выходит на связь

Если военнослужащий не выходит на связь или пропал без вести, его родные должны прежде всего обратиться в ТЦК или воинскую часть, рассказали в Юридической сотне – организации, оказывающей безвозмездную правовую помощь защитникам и их семьям.

Если не было официального уведомления об исчезновении выходящего на связь военнослужащего :

– Нужно направить письменный запрос в Территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), указав все сведения о военнослужащем: имя, дата рождения, воинская часть, бригада, последнее известное направление и время выхода на связь.

– Далее следует ожидать ответа.

Если пришло уведомление о том, что военный пропал без вести :

– В таком случае нужно немедленно обратиться в ТЦК, от которого его мобилизовали, или в воинскую часть для подтверждения статуса (пленник или пропавший без вести).

– Следует подать заявление в ближайшее отделение Нацполиции или отправить письмо на электронную почту: [email protected]. Можно также позвонить на горячую линию (0894) 200-18-67 или 0 800 212 151.

Получив обращение, полиция открывает дело и регистрирует его в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления и сохраните выписку из ЕРДР, где будет указано имя следователя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизованные отправляются в бой, пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы. По его слова, это связано с динамичной ситуацией на фронте.

Напомним также, в сентябре мобилизация регулируется новым законом. Гражданам призывного возраста продолжают вручать повестки.

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