'Чуткий человек и прекрасная женщина': Россия ударом по Одессе убила работницу мэрии. Фото

В результате российской атаки по Одессе 27 января погибла 52-летняя Наталья Прокопец. Женщина занимала должность руководителя отдела кадрового обеспечения департамента труда и социальной политики мэрии города.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Одессы. Женщина стала третьей погибшей в результате вражеского вероломства.

Тело женщины достали из-под завалов четырехэтажного дома на улице Прохоровской в Хаджибейском районе города. Во время поисково-спасательных работ на месте находился ее отец.

"Она останется в наших сердцах как отзывчивый человек и прекрасная женщина, профессионал своего дела, которая отдала много лет своей жизни службе в органах местного самоуправления города Одессы", – говорится в сообщении.

Обстрел Одессы 27 января – что известно

Напомним, в ночь на вторник, 27 января, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг направил на город более 50 дронов-камикадзе, в результате чего погибли три человека. Тело одного мужчины обнаружили в Пересыпском районе Одессы, тела еще одного мужчины и женщины под завалами четырехэтажного дома в Хаджибейском районе.

Был также поврежден двухэтажный жилой дом, по другому адресу разрушена квартира на втором этаже двухэтажки, уничтожены квартиры со второго по четвертый этаж в четырехэтажном доме. Из-за попадания в девятиэтажку возник пожар на четвертом и пятом этажах.

Также были выбиты окна в соседних зданиях и повреждены автомобили. Повреждения также получили церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 января российские войска снова атаковали Одесскую область: взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждениям подверглась жилая и промышленная инфраструктура. Известно об одном пострадавшем.

