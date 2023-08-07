Дает ли получение второго высшего образования право на отсрочку от мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию. Однако ряд законных оснований дает право на отсрочку.

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К ним относятся, в том числе, получение высшего образования. При этом не имеет разницы, какое именно по счету образование получает человек. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно документу, высшее учебное заведение должно вести персональный военный учет работников и студентов. Следовательно, при вступлении в вуз военнообязанные должны предоставлять, в том числе, документы о военном учете.

При этом в Министерстве образования уточнили, что военно-учетные документы должны предоставлять все абитуриенты, а не только поступающие 2007 года рождения или младшие. В то же время поступающие, которым исполнилось 27 лет в день начала вступительной кампании, являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного, а не удостоверение о приписке.

В свою очередь юристы объяснили, что для получения отсрочки от мобилизации следует предоставить выписку из приказа или копию приказа вуза о зачислении человека на дневную форму обучения. При этом уровень образования и количество полученных ранее дипломов об окончании образования не влияет на право получить отсрочку. Такие ограничения не предусмотрены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако следует учитывать, что студенты, получившие диплом бакалавра, но еще не зачисленные в магистратуру, могут быть мобилизованы. Формально в период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру или между магистратурой и аспирантурой они не являются студентами, поэтому право на отсрочки нет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, может ли Украина наказать уклонистов от мобилизации, сбежавших за границу. По словам юристов, конкретных механизмов для подобных действий практически не существует. Однако и полностью безнаказанно бегство от призыва для военнообязанных может не пройти.

Кроме того, юристы объяснили, кто и где в Украине может законно раздавать повестки мужчинам, а также рассказали, могут ли вручить повестку через родственников во время военного положения.

В то же время мы рассказывали, возможна ли в Украине тотальная мобилизация и в каких кадрах нуждаются в ВСУ.