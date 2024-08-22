'Дайте Киеву все': Каспаров через Bild обратился к Шольцу, показав могилы погибших украинских Героев

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров через немецкие масс-медиа обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом оказать Украине необходимую военную помощь. Он выкупил отдельную рекламную полосу издания Bild, где показал фото с могилами погибших украинских Героев.

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В другом издании Welt Каспаров объяснил свой призыв. Отдельно политик обратился к Шольцу через "Форум свободной России". Во всех случаях Каспаров напомнил канцлеру об исторической ответственности Германии.

"Германия однажды привела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", – сказано в объявлении Каспарова на рекламной полосе Bild.

На фото – пожилая женщина на свежей могиле на кладбище, где множество украинских флагов.

В Welt комментарий политика напечатали с фотографией самого Каспарова. Однако послание российского политика немецкому канцлеру практически не изменилось.

"В XX веке Германия принесла Европе безграничные страдания. В связи с этой историей на Берлине лежит особая ответственность за то, чтобы предотвратить еще одну подобную человеческую трагедию. Пришло время, чтобы канцлер Олаф Шольц перед лицом неспровоцированного российского вторжения в Украину предоставил Киеву все, что ему нужно для защиты своих граждан", – отметил Каспаров.

Он добавил, что ныне страна-агрессор "является наиболее ощутимым проявлением фашистской угрозы в Европе с 1945 года". Однако, заверил политик, агрессивные амбиции РФ можно остановить, если ФРГ "вернет долг человечеству".

"Время для этого наступило. Последние действия Украины в Курской области, с использованием немецкого оружия, это хоть и значительный, но ограниченный успех. Однако он свидетельствует: украинцы могут победить. Но им нужна западная поддержка, чтобы достичь финишной черты", – подчеркнул Каспаров. .

Таким же является и послание Каспарова через "Форум свободной России".

Олаф Шольц ответил в новостной программе вещателя Sat.1. По его словам, "поколебать обещания Германии помогать Украине не может вообще ничего". Канцлер ФРГ также заявил, что удивлен разговорами о том, что Берлин намерен сократить военную помощь Киеву.

Немецкое правительство запланировало на следующий год военную поддержку в 4 млрд евро, "что больше, чем любая другая страна Европы", отметил Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее немецкие СМИ заявили, что правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и в следующем году) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

В МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки в следующем году будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.

После этого в ФРГ официально сообщили о новом пакете помощи Украине.

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