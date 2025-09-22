Дальность применения – до 100 км: в ГУР раскрыли данные о "начинке" российской авиабомбы УМПБ Д-30СН

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовало детальное описание конструкции и производственной кооперации универсального межвидового планирующего боеприпаса Д-30СН. Для этой российской авиабомбы используют запчасти японских, швейцарских, китайских, тайваньских, американских, ирландских производителей.

Об этом говорится на портале War&Sanctions. Там также названо около 36 предприятий, задействованных в его изготовлении.

Что такое УМПБ Д-30СН и из чего состоит

УМПБ(универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН – это управляемая планирующая авиабомба с боевой частью по массовому эквиваленту близким к ФАБ-250. Она оборудована внутренними модулями, отвечающими за наведение и управление, в частности модулем автопилота под условной маркой S.M.A.R.T.

По данным ГУР, боеприпас имеет интегрированную в корпус боевую часть и наборы блоков и датчиков, типичных для современных высокоточных средств поражения. Конструкция позволяет сочетать планерную аэродинамику с системами наведения, что позволяет наносить огневое поражение на значительном расстоянии от точки сброса.

Тактические возможности и носители

Дальность применения УМПБ Д-30СН достигает до 100 км при условии сброса с высоты около 12-15 км. В качестве носителей указаны различные типы российских самолетов, в частности Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, а также перспективные беспилотные платформы, в частности С-70 "Охотник".

Отдельно ГУР указывает, что боеприпас может быть адаптирован к запуску с наземных пусковых, в частности 300-мм реактивных систем "Торнадо-С" с помощью стартового ускорителя. Это расширяет варианты применения вне классического авиационного сценария.

Навигация и устойчивость к СПО/РЭБ

Для работы в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия применена спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) под маркой "Комета-М8". Такая конфигурация повышает шанс сохранения курса при попытках подавления GPS/GNSS.

Сочетание спутниковой навигации с локальными сенсорами и автопилотом дает боеприпасу определенную устойчивость к традиционным средствам РЭБ, отмечают в ГУР; однако реальная эффективность в каждом конкретном случае зависит от условий применения и противодействия.

Что известно о производителях

Владельцем патента и координационным центром производства выступает российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Главным исполнителем названо одно из предприятий концерна – АО "Концерн "Гранит-Электрон"".

В производственную кооперацию входят десятки предприятий, среди которых – как известные игроки российского ВПК, так и подрядчики, поставляющие отдельные компоненты и оборудование. В публикации указан перечень таких субъектов, часть из них уже находится под международными санкциями.

По информации War&Sanctions, многие участники кооперации уже попали под ограничения западных стран, но ряд поставщиков до сих пор остается вне жесткого внимания санкционных режимов. Это дает возможность агрессору получать отдельные иностранные комплектующие, оборудование и технологии, которые усиливают способности производства боеприпасов.

"Портал War&Sanctions продолжает идентифицировать вражеские цели ВПК для дальнейшего ограничения возможностей агрессора", – отметили в ГУР.

