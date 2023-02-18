Оператор Javelin "подкорректировал" планы: в Украине ликвидировали оккупанта, который хотел дать отпор Leopard или Abrams. Видео

Силы обороны Украины "демилитаризовали" российского танкиста Даниила Белоглазова, который участвовал в преступной "специальной военной операции" и даже стал героем росТВ. Кремлевские пропагандисты сняли о нем сюжет, в котором оккупант говорил, что не против сразиться с Leopard или Abrams.

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Информацией о том, что захватчик стал "двухсотым", так и не увидев западные танки, поделился в Telegram украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он также нашел видео с оккупантом в главной роли, снятое пропагандистами (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Российские "журналисты" показали, как Белоглазов стрелял по каким-то целям, спрятав свой Т-80 в лесополосе. Заявляется, что кадры были сделаны в районе города Кременная Луганской области (его временно занимает противник).

25-летний россиянин из Западного военного округа служил командиром роты в звании лейтенанта.

Пропагандисты восхищались военнослужащим, говорили, что он награжден медалью "за отвагу".

Сам он сказал, что у него "есть желание выйти и померятся силами". "С Leopard?" – спросил кореспондент. "Ну даже с Leopard", – ответил тот. А коллега оккупанта сказал, что с появлением на фронте западных танков ВСУ они якобы "как ездили, так и будут ездить", но будут использовать больше кумулятивных снарядов.

Интересно, что пропагандисты расценили такие заявления российских военных как то, что они "мечтают встретиться в танковом бою с Leopard или Abrams" (так это преподнес голос за кадром".

Когда именно Белоглазов был ликвидирован, не уточняется. По данным офицера ВСУ, вместе с командиром вражеской роты "задвухсотился" и весь экипаж его танка.

"Штирлиц" пошутил: "Даниил "мечтал" сразится с Leopard или Abrams, но оператор Javelin внес коррективы в его мечты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (17 февраля) защитники Украины "денацифицировали" еще 1010 военнослужащих оккупационной армии России. Общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны составило 142 270 человек.

– Недавно в The Times со ссылкой на данные НАТО написали, что оккупационные войска за каждые 90 метров продвижения на Донбассе теряют не менее 2000 захватчиков.

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