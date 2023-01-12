Данилов о военной помощи Украине: нас ждет новость не только о поставке танков, но еще много интересного

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил, что украинская армия получит достаточно вооружения не только для эффективной обороны, но и для перехода в наступление. По его словам, международные партнеры предоставят Украине необходимые инструменты, чтобы победить Россию на поле боя.

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При этом он считает крайне важным то, что союзники уже начали предоставлять Украине танки Leopard 2. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас не нужно обострять внимание на том, сколько именно Украина получит танков. Данилов объяснил, что самое главное – это начало такой помощи от союзников. Впоследствии украинские войска получат необходимое количество техники.

"Мы просили эти танки еще с лета. Сейчас пришло время, когда мы начнем их получать. Речь не о количестве, речь о начале. Главное, чтобы начали предоставлять, а потом, я уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к этому процессу и будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя", – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО призвал дождаться заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 20 января. Тогда украинцы узнают об "интересных вещах", которые будут предоставлены партнерами.

"Что касается 3 млрд, когда нам США предоставили огромную помощь, там огромный пакет. Благодаря всем партнерам мы держим на сегодняшний день ситуацию. Думаю, будут не только танки. Будет еще много интересных вещей, о которых мы с вами будем узнавать после проведения следующего "Рамштайна", – отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что для нанесения российской оккупационной армии военного поражения и освобождения всех украинских территорий международные партнеры Украины должны решиться на передачу тяжелого и дальнобойного вооружения.

Напомним, намерения Великобритании по поставке Украине танков Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии. В Берлине по-прежнему отвергают призывы передать украинской армии мощные немецкие танки Leopard 2.

К слову, страны, которые эксплуатируют танки Leopard 2, способны собрать необходимый "бронетанковый кулак" для Вооруженных сил Украины. Достаточное количество этой техники позволит наносить сокрушительные удары по оккупантам на отдельных направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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