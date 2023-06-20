Дания утвердила пакет военной помощи Украине на €2,95 млрд: Резников поблагодарил партнеров

Дания утвердила новый пакет военной помощи для Украины на €2,95 млрд. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил датских чиновников и народ за поддержку нашей страны.

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Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Резников отметил, что получил "отличные новости из Копенгагена".

Пакет помощи рассчитан на 2023 -2028 годы. Он поблагодарил экс-главу минобороны Дании Мортена Бодскова, в.о. министра обороны Трольса Лунду Пульсена и народ Дании.

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" – это салют в вашу честь. А ваше участие в “птичьей коалиции" прибавит этому оркестру и звуки с неба, которых мы так жаждем", – написал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что Дания отправляет боеприпасы на сумму 250 миллионов датских крон (36 миллионов долларов). Копенгаген осуществляет передачу снарядов в Украину в соответствии с запросом, поступившим от украинских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До конца года Дания выделит на восстановление Украины миллиард евро.

А переданные Данией самоходные артиллерийские установки Caesar уже встали на боевое дежурство в Украине. Страна передала нашим ВСУ все свои САУ такого типа.