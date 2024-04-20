Дефицит ПВО в Украине позволяет оккупантам быстро продвигаться в районе Часового Яра – ISW

Нехватка средств противовоздушной обороны в Украине позволяет российской авиации свободно и без угрозы действовать на определенных критически важных участках фронта. В частности, самолеты ВВС РФ Су-25 и Су-34 беспрепятственно работают на малых высотах вблизи Часового Яра в Донецкой области, нанося удары по украинским позициям для поддержки российского продвижения в этом районе.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там отметили, что некоторые российские "военные блоггеры" восхваляют российскую авиацию за возможность для оккупантов относительно быстро продвигаться в этом районе, по меньшей мере, с конца марта 2024 года.

Аналитики отметили, что способность самолетов РФ действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта без значительных потерь указывает на то, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или запрещать российским самолетам действовать на линии фронта.

"Украинским силам приходится использовать материальную часть и определять приоритеты в распределении своих ограниченных средств ПВО на одних участках театра боевых действий, а не на других. Это приводит к значительным затратам, позволяя российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые успехи на земле, в частности вблизи Часового Яра", – говорится в аналитике.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники взяли на себя конкретные обязательства поставить Украине больше систем ПВО. Это будет объявлено в ближайшее время.

– Президент Зеленский в очередной раз призвал партнеров помочь нашему государству с системами противовоздушной обороны. Комплексы ПВО, которые хранятся на складах в западных государствах, сегодня необходимы именно в Украине, учитывая, что российский ракетный террор продолжается.