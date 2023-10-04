Действия окупантов на ЗАЭС увеличивают вероятность радиационной аварии: в 'Энергоатоме' заявили об угрозах

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции своими действиями повышают вероятность радиационной аварии. Залогом безопасной эксплуатации станции является соблюдение лицензионных требований Госатомрегулирования.

Россияне вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка", тогда как энергоблок №6 – из "горячего" в "холодный". Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он подчеркнул, что лицензионные требования "учитывают многолетний отечественный и международный опыт эксплуатации атомных станций". Согласно им, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодная остановка" и изменять ее запрещено. Это обусловлено отсутствием своевременного и качественного технического обслуживания в течение всего периода оккупации АЭС.

Глава "Энергоатома" констатировал, что "фейковая администрация пренебрегает не только законными требованиями легитимного оператора – Энергоатома – и регулятора, но и здравым смыслом".

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В компании напомнили, что подобные действия россиян уже не раз приводили к аварийным ситуациям. В качестве примера там привели протекание радиоактивного теплоносителя с первого до второго контура на энергоблоке №4. Аналогичная ситуация повторилась и на 6-м. Это несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.

Напомним, ранее МАГАТЭ приняло резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины и вывод с ее территории российских войск. Документ также требует обеспечения безопасного и защищенного функционирования станции для того, чтобы агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 сентября в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС до сих пор заминированы войсками страны-агрессора РФ. Кадровое обеспечение станции по-прежнему вызывает беспокойство.

– Ранее эксперт энергетического рынка Виктор Куртев заявил, что оккупанты на ЗАЭС создали аварийную ситуацию. Несмотря на то, что представители "Росатома" на ЗАЭС продолжают грубо нарушать радиационную и ядерную безопасность станции и не выполняют технологический регламент и аварийные инструкции, находящиеся на объекте инспекторы МАГАТЭ никак на это не реагируют.