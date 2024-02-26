'Делать больше нечего?' В России показали визит Герасимова в 'зону СВО' и нарвались на критику от россиян. Видео

Кремлевские пропагандисты показали визит еще одного военного преступника в якобы зону боевых действий. Вслед за министром обороны Сергеем Шойгу "зону СВО" посетил глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Граждане страны-террориста РФ уже по традиции негативно восприняли показуху и раскритиковали Герасимова. Своими жалобами россияне поделились в пропагандистском Telegram-канале.

По легенде пропагандистов, Герасимов якобы посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения боевых действий. Также в РФ показали, что военный преступник вручил награды оккупантам, которые воюют против Украины.

Россияне без особого энтузиазма восприняли пропагандистское видео с Герасимовым. Военного преступника раскритиковали за то, что ему больше нечего делать как ездить по "зоне СВО" и вручать оккупантам медали.

Также граждане страны-террориста РФ назвали главу генштаба "алкашом и фуфлом". При этом россияне выдали, что оккупанты сидят голодные, а руководство армии РФ в это время устраивает показуху с награждениями.

Напомним, министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу похвастался очередным визитом в зону боевых действий. Военный преступник рассказал, что проинспектировал группировку войск "Центр". В свою очередь россияне возмутились очередной показухой Шойгу и посоветовали ему отправиться в Авдеевку или Крынки.

Ранее сообщалось, что российскому военному руководству пришлось отсылать специальные требования, чтобы предотвратить доступ росСМИ к данным о потерях захватчиков во временно оккупированной Авдеевке.